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Başhekim yardımcısından evde bakım hastalarına ziyaret

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Halil Yaman, ekibiyle birlikte evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti.


Ergani Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Halil Yaman ile beraberindeki ekip ile birlikte hastaları ziyaret ederek muayene, tıbbi bakım ve tedavilerini yaptı. Ergani halkı için hizmet etmeye hazır olduklarını belirten Uzm. Dr. Yaman, “Evde bakım hizmetleri konusunda 2 uzman doktor, 2 hemşire ve bir şoförü özel olarak bu konuda görevlendirdik. Ergani'de 370 hastaya evde sağlık hizmeti veriyoruz, toplamda 771 hastaya ulaştık ve bir önceki yıla göre evde bakım hizmetlerini yüzde 100 artırmayı başardık. Hasta yakınlarına da hasta bakımı konusunda eğitim veriyoruz. Amaç, bedensel engeli nedeniyle eve bağımlı ve evde tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan hastalara ev ortamında sağlık hizmeti sunmaktır. Bu hizmetimizle yaşam kaliteleri artmaktadır. Engelli yaşlı hastalarımıza hizmet için her zaman hazırız” dedi.

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