Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sokak ve parklarda dolaşan başıboş köpekler korku salıyor.

Yenişehir ilçesinde cadde, sokaklarda ve park alanlarında başıboş dolaşan köpekler vatandaşları korkutuyor. Özellikle sabah saatlerinde işe giden ve parkta spor yapan vatandaşlar sokak köpeklerinden rahatsız olduklarını, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi. Vatandaşlar, “Sabah saatlerinde buraya spor yapamaya geliyoruz. Çocuklar okulla gidiyorlar, böyle kalabalık gördüğümüzde haliyle korkuyoruz. Yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” dedi.