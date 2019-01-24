Başkan Arslanca yeniden aday gösterildi

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkan Adayı Zübeyir Arslanca, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden aday gösterildi.

Görev süresi boyunca Çüngüş'te birçok yatırım yaparak hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyerek ilçenin çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Arslanca, “İlçemiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri genel merkezin, AK Parti Diyarbakır milletvekillerinin, AK Parti Başkanı ve teşkilatının ile Çüngüş AK Parti ilçe teşkilatının destekleriyle yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Arslanca, AK belediyecilik hizmetlerini önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceklerini aktararak, “Çüngüş'ümüz için her zaman görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kutlu göreve bizi tekrar layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti teşkilatımıza, Milletvekillerimize, AK Parti il Teşkilatı ile Çüngüş ilçe Teşkilatına teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim çıktığımız yolda bizleri utandırmasın” diye konuştu.