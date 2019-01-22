Başkan Atilla: "1 kuruş borçlanmadan hizmet ediyoruz"

Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Belediyemizin projelerini yaparken her konuda çok dikkatli davranıyoruz. Belediye çalışmaları için milletin parasını harcarken cebimdeki parayı harcadığımdan daha hassas davranıyorum. Belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan hizmet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atilla Karahan Mahallesi sakinleriyle görüşerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Belediyemizin projelerini istişare eden Başkan Atilla, şehrin her noktasına en iyi hizmeti götürmeye gayret ettiklerini söyledi. Halk odaklı belediyecilik yaptıklarını belirten Başkan Atilla, "Belediyemizin projelerini yaparken her konuda çok dikkatli davranıyoruz. Belediye çalışmaları için milletin parasını harcarken cebimdeki parayı harcadığımdan daha hassas davranıyorum. Belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan hizmet ediyoruz. Seçime endeksli çalışmıyoruz, mevsimin şartlarına uygun çalışmalar yapıyoruz. Mahalle yollarımızın birçoğunu yeniden yaptık. Ancak sorumlu olduğumuz alan büyük olduğu için bazı yerlere henüz sırada gelmedi. Kışın asfalt yapmak mevsim nedeniyle sağlıklı olmuyor. Buralarda da bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. İş sezonunda en kaliteli hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Sanat ve fen kurallarına uygun eserler ortaya çıkarıyoruz. Hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte buralarda yeni asfaltlama ve yol çalışmalarımız olacak. Diyarbakır'ımızı hemşehrilerimizle birlikte yeniden imar etmek istiyoruz. Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak tüm hemşehrilerimizin hakkıdır" dedi.