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Başkan Atilla Bağlar'da esnafla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde esnafla bir araya geldi.


Başkan Atilla beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Bağlar Nükhet Coşkun Caddesi'nde esnafa hayırlı işler diledi. Yolda karşılaştıkları vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla, kıraathanede esnaflarla çay içip sohbet etti. Teröre destek vermedikçe her görüşe saygılı olduklarını belirten Başkan Atilla, "Herkesin sesine kulak veriyoruz. Diyarbakır'ımızı hemşerilerimizle beraber yönetiyoruz. Esnafın taleplerini dinliyoruz, hemşerilerimizin görüşlerini alıyoruz. Belediyemizi hemşerilerimizle beraber yönetiyoruz. Belediyemiz, hemşerilerimiz için var. Hemşerilerimizin emrindeyiz” dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya samimiyeti ve yapılan hizmetler için teşekkür etti.

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