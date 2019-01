Başkan Atilla: "Diyarbakırımızın her köşesinde huzur hakim"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde hemşehrilerimizi ziyaret etti. Şehrimizin her noktasında refah seviyesinin arttığına dikkat çeken Başkan Atilla, "Diyarbakır'ımızın her köşesinde huzur hakim" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur İlçesi Cevat Paşa Mahallesinde hemşehrilerimizle bir araya geldi. Gözalan ailesinin misafir olan Başkan Atilla, mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Hemşehrilerimizle beraber çay içip sohbet eden Başkan Atilla, şehrimizdeki belediyecilik projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Atilla ve Hanımefendi Atilla çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.

Göreve geldiği günden beri şehrimize olumlu katkı sunacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Atilla, şöyle konuştu:

"Sur ilçemizde çukur siyasetini yapanların gerçek yüzünü herkes gördü. Biz ne kadar da güzel hizmetler yapsak da bir anne ve baba çocuğu dışardayken başına bir iş geliyor diye endişeleniyorsa yapılan kaliteli hizmetin hiçbir anlamı yoktur. Ama bugün hükümetimizin desteğiyle şehrimizde huzur ortamı oluştu. Devletimizin çabasıyla Sur'da ihya çalışmaları başladı. Artık, çocuklarımız güven içinde okula gidip gelebiliyor. Bu sokaklarda çocuklarımızın neşeli sesiyle yürüyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri her noktaya ulaştırma gayretindeyiz. Bağlarından Sura her yerde bir güven ortamı oluştu. Hemşehrilerimizin yüzü gülüyor. Diyarbakır'ımızın her köşesinde huzur hakim. Bu da bizi çok mutlu ediyor."