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Başkan Atilla: "Diyarbakır'ın her noktasında hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz"

Sur ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi’nde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır’ımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz" dedi.

Sur ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'ımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Atilla beraberinde AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile birlikte Sur ilçesine bağlı Kengerli mahallesini ziyaret etti.


Cuma namazını burada eda eden Başkan Atilla, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ettiklerini belirten Başkan Atilla, "Diyarbakır'ımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz. Hemşehrilerimizi can kulağıyla dinlemek için şehrimizin her yerine sürekli gidiyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden şunu dedik ‘Şehrimizi, bu şehirde yaşayanlarla yönetiyoruz.' Hemşehrilerimiz bizler için çok değerlidir" dedi.

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