Başkan Atilla: "Hemşehrilerimizin refahı için çalışıyoruz"

Bağlar ilçesi Göçmenler ve Cemiloğlu caddelerinde evlere misafir olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sokaklarında huzurun hakim olduğu Bağlar ilçemizde hemşehrilerimizin refahı için çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesi Göçmenler ve Cemiloğlu caddelerini ziyaret etti, esnafla istişare bulundu. Başkan Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, vatandaşların daveti üzerine iki aileye misafir oldu. Başkan Atilla ve eşi Atilla, ailelerle çay içip sohbet etti. Vatandaşların samimi davetine teşekkür eden Başkan Atilla, "Diyarbakır'ımızın her noktasında hemşehrilerimizle görüşüyoruz. Kimi zaman hemşehrilerimizi evinde ziyaret ediyor, kimi zaman iş yerine uğruyoruz. Burada asıl amacımız, hemşehrilerimize doğru hizmeti ulaştırmaktır. Hemşehrilerimizin görüşüne çok önem veriyoruz. Belediye bu şehirde yaşayan herkesin olduğuna göre, biz de her defasında hemşehrilerimizin görüşüne başvuruyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Belediyemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz" dedi.

Başkan Atilla daha sonra esnafları gezerek taleplerini dinledi, Büyükşehir Belediyesinden beklentilerini sordu. Başkan Atilla sokakta karşılaştığı gençlere tatlı ikramında bulundu. Hükümetin desteğiyle Diyarbakır'da olumlu değişimlerin yaşandığını belirten Başkan Atilla, "Şehrimizde son 2 yıldır kepenk kapanmıyor, lastik yanmıyor. Diyarbakır'ımızda huzurun hakim olmasından hemşehrilerimiz çok memnun. Devletimiz burada birçok hizmeti hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şantiye ve sosyal belediyecilik alanlarında Diyarbakır'ımıza bir çok yeni hizmeti getirdik. Öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olması için kitap kahveler yaptık, gençlere, ev kadınlarına destek olmak için istihdam amaçlı kurslarımız devam ediyor. Eğitime gönül verdik. Gençlerimizin okuması lazım. Bu nedenle belediye olarak onlar için birçok imkanı sunuyoruz. Alt yapıdan ulaşıma farklı alanlardaki çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız her hizmetle Diyarbakır'ımızın refahına katkı sunuyoruz. Sokaklarında huzurun hakim olduğu Bağlar ilçemizde hemşehrilerimizin refahı için çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde hükümetimizin sayesinde büyük yatırımları şehrimize kazandırdık" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya hizmetler için teşekkür etti.