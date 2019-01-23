Başkan Atilla: "Hükümetimizin desteğiyle şehrimiz güzelleşiyor"

Bağıvar ve Çarıklı mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hükümetimizin desteğiyle şehrimiz güzelleşiyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesine bağlı Bağıvar ve Çarıklı mahallerinde vatandaşları ziyaret etti. Başkan Atilla beraberinde AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Bağıvar'da esnafa hayırlı işler diledi. Davet üzerine vatandaşların evine de konuk olan Başkan Atilla, sorunları ve talepleri dinledi. Ardından Çarıklı mahallesine geçen Başkan Atilla bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti, belediyemizin projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Her yere en iyi hizmeti götürme çabasında olduklarını vurgulayan Başkan Atilla, şunları söyledi:

"Hükümetimizin desteğiyle şehrimiz güzelleşiyor. Devletimizin imkanlarını ve Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken hizmetlerimizde adil ve mesafede herkese eşit davrandık. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizde göreve başladığımız ilk günden itibaren Peygamberler ve Sahabeler Şehrimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu mübarek şehre ve bu şehrin kadirşinas insanlarına hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak görüyoruz. Sorumluluk alanımız geniş olduğu için projelerimizi yaparken zamana ihtiyacımız var. Her mahallemize en kaliteli hizmeti götürme gayretindeyiz."