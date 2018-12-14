Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı faaliyet yürüten Oda Başkanları ve esnafları makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İstihdama destek için esnafımızın sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, DESOB'a bağlı faaliyet yürüten Oda Başkanları ve esnaflar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti. İstişare amacıyla yapılan görüşmede Başkan Atilla, talepleri ve önerileri dinledi.

İş adamlarını kentte yatırıma davet eden Başkan Atilla, "İstihdama destek için esnafımızın sorunlarını çözüyoruz. Oda başkanlarımız ve esnaflarımız, bu şehrin ekonomisine yön veriyor. Esnaflarımız iş yaptıkça hemşehrilerimiz kazanıyor. Hemşehrilerimizin faydasına olacak her projeyi destekliyoruz. Sizlerin değerli düşünceleri bizim için çok önemlidir. Bizlere değerli fikirlerinizle destek olmanız çalışmalarımızın daha verimli olmasını sağlayacaktır" dedi.