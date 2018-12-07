Makamında vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Kaynaklarımızı Kadim Şehrimiz için kullanıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla ve kentte görev yapan muhtarlarla görüşmeye devam ediyor. Talepleri ve görüşleri dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediyesinin sorunlara çözüm için çalıştığını belirten Başkan Atilla, "Kaynaklarımızı Kadim Şehrimiz için kullanıyoruz. Hemşehrilerimiz, devletin güvencesi altındadır. Toplumun mutluluğu ve hizmet için buradayız. Diyarbakır peygamberler, sahabeler, evliyalar şehridir. Kadim şehrimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye'yiz. Hep beraber bir olacağız ve diri olacağız. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Devletin şefkatli yüzünü hemşehrilerimize gösteriyoruz. Sokaktaki insanımızın sesine kulak veriyoruz. Hemşehrilerimiz, ne istiyorsa onu yapıyoruz. Kaynaklarımızı milletimiz için kullanıyoruz. Hizmette adil davranıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya kente yaptığı hizmetler için teşekkür etti.