Seyrantepe'de vatandaşların görüşlerini ve önerilerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Milletimizin hizmetkarıyız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Kıraathanelerde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Atilla, esnafa hayırlı işler diledi. Akşam saatlerinde ise Başkan Atilla ve eşi Lütfiye Atilla ile birlikte Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde Çavdar ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, vatandaşlarla görüşerek belediyenin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, "Milletin hizmetkarıyız. Hemşehrilerimizi dinlemek için onların ayağına kadar gidiyoruz. Hemşehrilerimizin sorun yaşadığı konuları yakından takip edip sorunlarını gideriyoruz. Büyükşehir Belediyesi milletindir, hemşehrilerimizle beraber şehrimizi yönetiyoruz” dedi.