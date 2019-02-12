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Başkan Atilla: "Şehrimizin her mahallesine en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden çalışmalarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin devam ettiğini belirten Başkan Atilla, "Büyükşehir Belediyesi bin 42 mahalleden sorumludur. Her mahallede alt yapıdan üst yapıya hizmet için çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Sorumluluk alanımız geniş olmasına rağmen hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizin her mahallesine en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

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