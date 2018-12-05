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Başkan Atilla: "Vatandaş odaklı belediyecilik yapıyoruz"

Şehir merkezinde ve ilçelerden gelen vatandaşları makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Vatandaş odaklı belediyecilik yapıyoruz" dedi.

Şehir merkezinde ve ilçelerden gelen vatandaşları makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Vatandaş odaklı belediyecilik yapıyoruz" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyor. Şehir merkezinde ve ilçelerden gelen vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Atilla, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu. Büyükşehir Belediyesi'nin hemşehrilerimizin huzuru için çalıştığını belirten Başkan Atilla, "Vatandaş odaklı belediyecilik yapıyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerine başvurarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimiz beklentilerine göre şehrimize hizmet ediyoruz" dedi.

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