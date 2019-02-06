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Başkan Atilla: "Vatandaşlarımızın refahını arttıracak projeler yapıyoruz"

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Cevat Paşa, Çarıklı ve Kırmasırt mahallerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşların refahını arttıracak projeler yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cevat Paşa, Çarıklı ve Kırmasırt mahallerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşların refahını arttıracak projeler yaptıklarını söyledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çarıklı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Atilla, kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, sorunların çözümü için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Ardından Kırmasırt Mahallesi'ne geçen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu. Akşam saatlerinde Cevat Paşa Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Başkan Atilla, İçten ailesinin evine konuk oldu. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Atilla, belediyenin her yerde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Daha sonra Saray Kapı Hazreti Süleyman Caddesi'nde esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, çay ocağında vatandaşların görüşlerini dinledi.


Belediyenin projelerini istişarelerle oluşturduklarını vurgulayan Başkan Atilla, "Vatandaşlarımızın refahını arttıracak projeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde beklentilerini öğreniyoruz. Şehrimize nasıl faydalı oluruz diye görüş alışverişinde bulunuyoruz. Halk odaklı belediyecilik kapsamında vatandaşlarımızın fikirlerine sürekli başvuruyoruz. Bu da çalışmalarımızı daha verimli kılıyor" dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya ilettikleri sorunların anında çözüldüğünü belirterek çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

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