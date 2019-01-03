Başkan Atilla'dan Bağlar'a ziyaret

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet etmek için varız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, şehrimizin her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi'ni ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti. Talepleri ve önerileri dinleyen Başkan Atilla, belediyenin projelerini anlattı.

Davet üzerine Mevlana Halit Mahallesi 409. Sokakta Asif Batmaz'ın evine giden Başkan Atilla, yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görüşleri dinleyen Başkan Atilla, projelerden beklentileri sordu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, çözüm için belediyemizin ilgili birimlerine talimat verdi. Başkan Atilla daha sonra yan binada bulunan bir daireye geçerek vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Aynı binada ikamet eden ve trafik kazasında yaralanan Nisa Turan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, onlara oyuncak hediye etti.

Hizmet etmenin önemli olduğunu belirten Başkan Atilla, "Kırık kalpleri onarmamız lazım. Devletin sıcak elini hemşehrilerimize uzatıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha güçlüyüz. Bin yıldır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hemşehrilerimize hizmet etmek için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Diyarbakır'ımızın her noktasına en kaliteli hizmetleri götürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Belediyemizin yürüttüğü projelerle şehrimizde yaşayan herkese en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek için varız” dedi.