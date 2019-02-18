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Başkan Atilla'dan Hazro ilçesine ziyaret

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, milletin parası millet için harcadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, milletin parası millet için harcadıklarını söyledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hazro ilçesinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Atilla ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Atilla, Bal ve Kaymakam Diktaş daha sonra Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ardından Başkan Atilla ve Bal, ilçe merkezinde esnafa hayırlı işler diledi. Sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Atilla, kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.


Her ilçeye önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, "Tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gurup mahalle yollarında ilk defa sıcak asfalt kullandık, toplu taşımada birçok mahallemizde rahat bir şekilde ulaşım hizmeti sağlanıyor. Alt yapı ve diğer üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Sosyal belediyecilikte kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için projeler yapıyoruz. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Bugün Hazro ilçemizde vatandaşlarımızın görüşlerini dinledik, taleplerini not ettik, ilgili kurumlarla görüşerek çözümler üzerine çalışıyoruz" dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya hizmetler için teşekkür etti.

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