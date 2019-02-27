Başkan Atilla'dan Millet Kıraathanesi'ne ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Millet Kıraathanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Atilla, kıraathanede ders çalışan öğrencilerle görüştü, onlara başarı diledi. Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda önemli çalışmaları olduğunu anlatan Başkan Atilla, "Kıraathaneye kitap okumaya, ders çalışmaya gelen vatandaşlarımıza ücretsiz ikramlarda bulunuyoruz. Millet Kıraathanesi sayesinde vatandaşlarımız, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini daha rahat bir ortamda sürdürebiliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanesi sayısını artırıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Öğrenciler ise, çalışmaları dolayısıyla Başkan Atilla'ya teşekkür ederek, "Millet Kıraathanesi konforlu bir mekan, burada gönül rahatlığıyla kitap okuyoruz, ders çalışabiliyoruz" diye konuştu.