Başkan Beyoğlu, 45 ayda 300 bin vatandaşla buluştu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiğinden beri 45 ayda yaklaşık 300 binden fazla vatandaşla temas kurup sorun ve önerileri dinledi.

Merkez Bağlar ilçesin Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun farklı yaş grubundaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği buluşmalarına devam ediyor. Beyoğlu, Kaynartepe Mahallesi'nde aralarında yaşlı ve hastaların da olduğu birçok vatandaşla evlerinde buluştu. 45 ayda 300 binden fazla vatandaşla

Beyoğlu ,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımız nezdinde büyük ve farklı bir lider olmasının altındaki neden, insanların gönlüne dokunan sosyal devlet anlayışıdır. Biz onun halkçı ve gönül adamı olma anlayışını örnek alıyoruz. Siyasi amaçla bunu yapmıyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar herkese ulaşmaya gayret ediyoruz. Hasta bir vatandaşımıza moral vermek, engelli bir vatandaşımızın yaşamına dokunmak, ihtiyacı olan bir çocuğumuzun yüzünü güldürmek, yaşlı bir büyüğümüzün duasını almak bizim için her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bizim mücadelemizin özünde insanlara hizmetkar olmak ve dualarına talip olmak vardır” ifadelerini kullandı.