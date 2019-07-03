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Başkan Beyoğlu, Alatosun sakinleriyle buluştu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2014 yılında Bağlar ilçesine bağlanan Karacadağ bölgesine bağlı Alatosun Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle halkıyla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2014 yılında Bağlar ilçesine bağlanan Karacadağ bölgesine bağlı Alatosun Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle halkıyla bir araya geldi. Gümüş ailesine misafir olan Başkan Beyoğlu, ziyaret sırasında çocuklara oyuncak dağıttı. Beyoğlu, mahalle sakinlerinin dile getirdiği sorunları en kısa sürede çözeceklerini bildirdi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Alatosun Mahallesi'ne çıkarma yaparak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinden olan Gümüş ailesine misafir olan Başkan Beyoğlu'na belediye başkan yardımcısı Muhammed Akar da eşlik etti. Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Beyoğlu, daha sonra sohbet ettiği mahalle sakinlerinin taleplerini ve beklentilerini not aldı. Başkan Beyoğlu, Alatosun sakinlerinin talep ettiği hizmetleri en kısa zamanda pratik çözüm yöntemleriyle yerine getireceklerini söyledi.



“Makamların sahibi halkımızdır, biz hizmet etmekle sorumluyuz”


Halkın taleplerinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Başkan Beyoğlu,”Alatosun daha önce belde iken 2014 yılında statüsü değiştirilerek mahalleye dönüşen önemli bir yerleşim yeridir. Bugün bizi misafir ettiler. Yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz makam ve mevkilerin sahibi halkımızdır, bizler ise halkımıza hizmet etmekle sorumluyuz. Alatosun'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağız” dedi.



Çocuklara oyuncak dağıttı


Başkan Beyoğlu, ziyaretin sonunda mahallede ikamet eden çocuklara oyuncak dağıttı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, ziyaretin sonunda mahalle sakinleri tarafından uğurlandı.

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