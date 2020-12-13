Başkan Beyoğlu Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisinde incelemelerde bulundu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazalt taşından sıcak asfalt ile yol yapım malzemelerinin üretildiği Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisinde incelemelerde bulundu.

Bağlar Belediyesinin geçen yıl tam teşekküllü olarak teknik imkanlarla donatarak hizmete açtığı Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisi, çok fonksiyonlu üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor. ‘Karacadağ Madeni' olarak bilinen siyah bazalt taşı değerlendirilerek sıcak asfaltın yanı sıra mucur başta olmak üzere yol yapımında kullanılan alt ve üst yapı malzemeleri üretiliyor. Buradan çıkarılan malzeme ile 1 buçuk yılda kırsal yerleşim yerlerine 150 kilometre yeni yol hizmeti kazandırıldı.

Korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda da faaliyete devam eden tesiste incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışanlarla görüşerek üretim hakkında bilgi aldı.

"Kendi kendine yeten belediye olduk"

Bir süre tesisi gezen Başkan Beyoğlu, asfalt serim sezonunun kış mevsimi koşullarından dolayı tamamlandığını ancak yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Beyoğlu, “Kendi asfaltını ve yol yapım malzemelerini kendisi üretip bu anlamda kendi kendine yeten belediye haline geldik. Bundan ötürü çok mutluyuz. Hizmetleri aksatmamak üzere bu tesisimiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonunda da üretime devam ediyor. Kırsal yerleşim yerlerimize ciddi hizmetler kazandırdık. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.