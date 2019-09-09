İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Beyoğlu aşure ikramına katıldı

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazı sonrasında Ulu Cami’de Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazı sonrasında Ulu Cami'de Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.


Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu vatandaşlara aşure ikram etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.