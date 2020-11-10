Başkan Beyoğlu: “Bağlar artık hizmetle anılıyor”

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hayata geçirdikleri projeler ve ilçenin her karışına taşıdıkları çalışmalarla geçmiş yıllarda çeşitli olumsuzluklarla gündeme gelen Bağlar'ı hizmetlerle anılan hale getirdiklerini söyledi.

Görev süresinin 18 aylık süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Beyoğlu, birçok açıdan Diyarbakır'ın en dezavantajlı ilçesi konumunda olan Bağlar'da kısa zamanda büyük bir değişime imza atmanın gönül rahatlığını yaşadıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, ulaşabildikleri ilçenin her bölgesine gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği götürerek vatandaşla sağlam temellere dayanan iletişim ve gönül bağı kurmayı başardıklarını ifade etti.

“Pandemi sürecinin zorluklarına teslim olmadık”

Birçoğuna defalarca olmak üzere 48 mahallenin tamamında milletle buluştuklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, “Bıkmadan ve usanmadan aziz vatandaşlarımızla bir araya geldik ve gelmeye de devam ediyoruz. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirdik, çalmadık kapı ve girilmedik gönül bırakmamaya özen gösterdik. Seçimden seçime vatandaşı hatırlayan klasik anlayışın vatandaşın hafızasından silinmesini sağladık dersek abartı olmaz. Hiçbir ayrım yapmadan, tamamen belediyecilik yapmaya yönelik olarak herkese ve her kesime gönlümüzü, imkanlarımızı açık tuttuk. Kurmuş olduğumuz iletişim ağlarıyla isteyen her vatandaşımızın bize ulaşmasını sağlamanın vicdani mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Kırsal bölgelere hizmet ulaştırma rekoru kırdık”

Bağlar'ın Diyarbakır'ın hem kalbi hem aynası olduğunu vurgulayan Beyoğlu, “İlçemizi üç bölgeye ayırmak mümkün. 250 bin nüfusa hitap eden ve mühendislik hizmeti almayan yapılardan oluştuğu için istenilen hizmetlerin götürülemediği eski Bağlar bölgesi. Eski Bağlar bölgesinde 250'den fazla metruk yapıyı temizledik. Vermiş olduğumuz mücadele ile burada yerinde dönüşüm modeli ile kentsel dönüşüm uygulanacak. Bağlar'ın hayali olan bu projeye başlanması bizim dönemimize nasip olacak. Bir diğer bölgemiz birçok il ve ilçeden büyük olan ilçemizin gelişen yüzü Bağcılar. Bu bölgemizi yeni projelerle daha modern ve yaşanılabilir hale getiriyor. Üçüncü olarak 11 mahallenin olduğu kırsal Karacadağ bölgemiz. Bu bölgemiz 20 yılda yapılamayan alt yapı ve ulaşım hizmetlerine bizim dönemimizde kavuştu” diye konuştu.

“Halkın önceliği ve ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirdik”

Halkın talep ve ihtiyaçlarını esas alarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Beyoğlu, yapılan çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdiklerini aktardı. Beyoğlu, “Neredeyse 20 yıl hizmet alamayan birçok mahallemize kendi üretmiş olduğumuz asfaltla 18 ayda 125 kilometreden fazla asfaltlama hizmeti gerçekleştirdik. Kırsal bölgelerde yaklaşık 70 kilometre yeni yol hizmeti kazandırıp menfez ve beton boru çalışması yaparak Bağlar tarihinde bu anlamda bir rekora imza attık. İlçemizde ilk kez kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projelerinin hayata geçmesini sağladık. Yeşil alan envanterine 50 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdığımız gibi bölgemizde kent içi organik tarım projesini hayata geçiren ilk belediye olduk. 200 binden fazla ihtiyaç sahibi insanımıza belediyemizin imkanları dahilinde gıda, giyim ve temel ihtiyaçlardan oluşan sosyal destekler sunduk” şeklinde konuştu.

“Eğitime destek konusunda tarihi bir başarı sağladık”

Eğitimi çok önemsediklerini dile getiren Başkan Beyoğlu, “Çünkü bu anlamda ilçemizde dezavantajlı olan çok çocuk ve genç bulunmakta. 10 bine yakın öğrencimize giyim ve kırtasiye desteğinde bulunarak üniversite adayları ve diğer öğrencilerimizin faydalandığı eğitim merkezi oluşturduk. Birçok okulumuzun fiziki eksiklerini gidererek ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de hayatı felç eden asrın hastalığı korona virüse karşı her türlü önlemi alarak dezenfekte çalışmalarını yürüttük, 600 binden fazla ücretsiz maske ve teçhizatı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Temizlikte ilçemizi yaşanılabilir hale getirerek çevre korumaya yönelik çalışmalarla da yine ilimizde sıfır atık belgesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almaya hak kazanan ilk belediye olduk. Milletimizle aramızda bir güven ve gönül bağı oluştu. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Çıtayı yükseğe taşıyarak önümüzde daha büyük hedefler koyuyoruz. Millete hizmet yolunda bizim için en büyük referans olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şu ana kadar yürütmüş olduğumuz gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği çizgisinden şaşmadan kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Muradiye Mahallesinde hasta ziyaretinde bulundu

Başkan Beyoğlu, geleneksel hale getirdiği mahalle ve ev buluşmaları kapsamında önceki akşam Muradiye Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından karşılanan Beyoğlu, mahalledeki esnafların iş yerlerini gezerek sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra mahallede bulunan hasta bir vatandaşın evini ziyaret eden Beyoğlu, “geçmiş olsun” temennilerini ileterek moral verdi. Beyoğlu'nun anlamlı ziyareti hasta yatağında bulunan vatandaşı memnun etti. Ev sakinleri ziyaret nedeniyle Beyoğlu'na teşekkür etti.