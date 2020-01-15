Başkan Beyoğlu: "Cumhurbaşkanımızın mesajlarını doğru anlayarak hizmet edeceğiz"

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen iki ayrı programa katıldı.

Merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'akıllı şehirler' ve 'kardeş belediyeler istişare ve değerlendirme' temalı iki ayrı toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantılarda önemli mesajlar verdiğini belirten Başkan Beyoğlu, belediye yönetimleri konusunda örnek teşkil eden başarılı modeli başka yerde aramaya gerek olmadığını, en iyi modelin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Milletin kendilerine olan inancı ve dualarıyla bundan sonra çok daha güzel şeyler başaracaklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olan 'akıllı şehirler' uygulamasının başarıya ulaşması adına önemli sonuçlar meydana getirecek. Erdoğan, belediyecilikte Türkiye'ye çağ atlatan iyi bir rol model. Bu toplantıların düzenli olarak yapılacak olmasını önemli buluyoruz. Hem deneyimlerimizi paylaşacağız, belediyeler olarak işbirliğimizi artırma imkanı bulacağız. Belediye yönetimleri konusunda örnek teşkil eden başarılı modeli başka yerde aramaya gerek yok. En iyi model Cumhurbaşkanımızdır. Belediyecilikte Türkiye'ye çağ atlatan ve bizler için rol model olan Cumhurbaşkanımızın mesajlarını iyi anlayarak bu doğrultuda şehrimize hizmetler kazandıracağız. Geride kalan 9 ayda gece gündüz çalışarak Bağlar'a hizmet etmeye çalıştık. Milletimizin bize olan inancı ve dualarıyla bundan sonra çok daha güzel şeyler başaracağız” dedi.