İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yeniköy Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yeniköy Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.


Hafta sonunda Yeniköy Mahallesine çıkarma yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ziyaretinde duygusal anlar yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Beyoğlu, evlerin kapılarını çalarak vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların evine davet ettiği Beyoğlu, yatalak olan yaşlı kadın ve engelli olan genç kadının dramlarından çok etkilendi. Hastalarla yakından ilgilenen Beyoğlu, yaşadıkları sıkıntıların çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.



“Gönüllere girmeye devam edeceğiz”


Başkan Beyoğlu'nun sohbet ettiği birçok vatandaş kendisini davet etti. Ziyaretler sırasında mahalle fırınına da uğrayan Beyoğlu, fırıncı esnafını rahatlatacak kararlar alacaklarını söyledi. Beyoğlu, “Fırıncı esnafını önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde esnafımızın lehine olacak ve vatandaşımızı mağdur etmeyecek kararlar ve tedbirler alacağız. Mahalle mahalle ve sokak sokak ziyaretler gerçekleştirerek her gün evlerinde vatandaşlarımıza misafir oluyoruz. Yeniköy Mahallesindeki tablo bizi çok etkiledi, duygulandırdı. İmkan olsa günün her saati vatandaşımızın yanında olmak isteriz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönüllere girmeye devam edeceğiz ve milletimizin yanında yer alacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.