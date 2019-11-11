Başkan Beyoğlu, fidan dikti

Bağlar Belediyesi, Bağlar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği ile Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçeye bağlı Körtepe Mahallesi'nde öğrencilerin katılımıyla ağaç dikme çalışması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtirken, Bağlar Belediyesi, Bağlar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği ile ilçeye bağlı Körtepe Mahallesi'nde öğrencilerin katılımıyla ağaç dikme çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan ve öğrencilerle birlikte Körtepe Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde yapılan fidan dikme çalışmasına katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerle birlikte çam fidanlarını dikti. Öğrencilerin folklor gösterisi ile karşılayarak ilgi gösterdiği Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde doğa ve yeşile dikkat çekmek için yürütülen kampanyaya tam destek vermek üzere bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Çocuklarımızı doğa sevgisi ile büyütelim”

Çocuklara iyi bir gelecek bırakmakla sorumlu olduklarını belirten Başkan Beyoğlu, tüm kesimleri ve vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Beyoğlu, “Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı bir anlamda fidanlara benzetiyoruz. Onlar da bu fidanlar gibi büyüyecek ve ülkeye, insanlığa hizmet edecek. Önemli olan çevreye, doğaya ve yeşile duyarlı şekilde onları yetiştirmektir. Çocuklarımıza hem milli ve manevi anlayış, hem de doğa ve yeşili özümseyen bir bilinçle yetiştirelim. Cumhurbaşkanımızın öncüsü olduğu bu kampanya dalga dalga yayılmalı ve 82 milyonun tamamı tarafından desteklenmelidir. Göreve geldiğimizden beri çevre, doğa ve yeşil konusunda önemli adımlar attık, bundan sonra daha fazla hassas olacağız” dedi.