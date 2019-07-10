Başkan Beyoğlu: "Hedefimiz 37 köyün tamamına hizmet götürmek"

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yalankoz ve Tellikaya köylerinin iç yol yapım çalışmalarına başlandı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karacadağ bölgesinde Yalankoz ve Tellikaya köylerinde iç yol yapım çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Beyoğlu, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. "Hizmete devam, yola devam" diyen Başkan Beyoğlu, "Durmak yok yola devam ve yol yapımlarına devam. Bugün de elhamdülillah burada Yalankoz köyümüzde, köyümüzün iç yolları tamamen kendi ürettiğimiz taşlarla, kendi konkrosomuzla yaptığımız taşlarla Bağlar Belediyesi olarak yapıyoruz, yollarımızı yeniliyoruz. Bu hizmetimiz Yalankoz'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bizim 36 köyümüz var buranın dışında. Bütün köylerimizi Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar bu hizmetlerimiz devam edecek. Halkımız hak ettiği hizmeti görecektir ve bu hizmetlerimiz aksamadan, durmadan bunlara devam edeceğiz inşallah” dedi.

Köylüler, yapılan hizmetler için Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.