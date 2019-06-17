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Başkan Beyoğlu hemşeri derneklerinden Yıldırım için destek istedi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla gittiği İstanbul’da Diyarbakırlı derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla gittiği İstanbul'da Diyarbakırlı derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.


Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye ilçesinde, Kayapınar Ergani ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Başkan Beyoğlu, hemşerilerinden seçimde Binali Yıldırım'a destek vermelerini istedi. Seçim çalışmaları kapsamında Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların yaşadığı bölgeleri ziyaret ederek görüşmelerde bulunan Başkan Beyoğlu, sahada edindikleri izlenimin İstanbul'daki hemşerilerinin proje ve hizmet adamı Binali Yıldırım'a tam destek vereceği yönünde olduğu belirtildi. Başkan Beyoğlu, “Hemşerilerimiz kimin kendilerine hizmet yaptığının ve bundan sonra da hizmet yapacağının bilincindedir” dedi.

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