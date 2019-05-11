Başkan Beyoğlu iftarını Bağlar halkıyla açtı

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iftarını Bağlar halkıyla açarak, iftar sonrasında vatandaşlarla istişarelerde bulunuyor. Bağlar halkıyla iç içe olmaya devam eden Başkan Beyoğlu, iftarını Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet eden Kuş ailesine misafir olarak açtı. Başkan seçildiğinden bu güne Bağlar halkının sorunlarıyla yakinen ilgilenen Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her gün ilçenin farklı bir mahallesine misafir olduğunu iftar sofrasında mahalle sakinleriyle sohbet ederek mahallelinin sorunlarını dinlediğini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi, biz halkımızın efendisi değil, hizmetkarı olma şiarıyla yola çıktık. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, manevi hazzını doyasıyla yaşadığımız mübarek Ramazan ayını da halkımızla beraber geçireceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Kimseyi dışlamadan, hor görmeden, yok saymadan, herkesi bir bütünün parçası ve olmazsa olmazlarımız arasında görerek, bu hizmet yolculuğuna aralıksız olarak devam edeceğiz. Bu sebeple her gün farklı bir mahalleye, bir aileye misafir oluyoruz. Böylelikle halkımızın sorunlarını ve taleplerini de yerinde dinlemiş oluyoruz. Aldığımız dualar, bizim için büyük mutluluk ve ilham kaynağı oluyor. Daha güzel ve konforlu bir Bağlar ilçesi inşa etmek için hepimiz el ele gönül gönüle vererek, gayret göstereceğiz. Bize sadece evlerinin değil, aynı zamanda kalplerini de kapılarını da açan vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gösterdikleri nezaket ve misafirperverliklerinden ötürü, kadirşinas halkımıza teşekkür ederim. Bayram sonrasında ev ziyaretlerimizin yanı sıra, esnaf ve STK ziyaretlerimiz de devam edecek" dedi.

Başkan Beyoğlu iftarın ardından aile ziyaretlerini sürdürdü. Beyoğlu gittiği aileler tarafından kapıda karşılandı. Daha önce hiç bir belediye başkanının evlerine gelmediğini belirten vatandaşlar, bu ziyaretin kendileri için çok mühim ve anlamlı olduğunu dile getirdi.