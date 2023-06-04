Başkan Beyoğlu kadınlarla bir araya gelip taleplerini dinledi

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği kadınların taleplerini dinledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki kadınlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri ve çeşitli konulardaki talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bine yakın kadının katıldığı etkinlik verimli geçerken, Başkan Beyoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın beklentileri doğrultusunda belediyecilik yapacaklarını dile getirdi.

Belediyenin Bağcılar Mahallesi'nde bulunan ve üç yıl önce ilçede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın isminin verildiği belediyenin ek hizmet binası kampüsünde ilçedeki kadınların taleplerini dinleyen Beyoğlu, “4 yıldır halkın her sorunuyla ilgilenip hızlı ve pratik çözüm ürettik. 4 yıldır sokak sokak ev ev gezerek milletimizin ayağına gidiyoruz. Bu defa kadın vatandaşlarımızla kendi evleri olan belediyemizde bir araya geldik. Amacımız milletimizin gönlüne dokunmak. Belediyecilik gönüllere dokunarak, halkla istişare ederek çözüm üretmektir. Elhamdülillah elimizden gelenin en iyisi yapmaya gayret ediyoruz” dedi.