İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında

Diyarbakır ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra Bağlar Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.


Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı. Çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beyoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Beyoğlu, “Kentimizde etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlarımıza yansımaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.