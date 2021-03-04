Başkan Beyoğlu, korona virüs denetimlerine katıldı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının ‘Dinamik denetim süreci' konulu genelgesi kapsamında İlçe Kaymakamı Yavuz Güner ile beraber kent genelinde denetim faaliyetlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığının ‘Dinamik denetim süreci' konulu genelgesi yayınlayarak ülke genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılması için mülki idarelere ve yerel yönetimlere talimat gönderdi. Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında belirlendiği, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı ifade edilirken, risk listesinde mavi grupta yer alan Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve İlçe Kaymakamı Yavuz Güner'in katılımı ile genel denetim gerçekleştirildi.

"Gevşeme, kazanımları yok eder"

Denetimlerde vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymaları istenirken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu gevşeme uyarısında bulundu. Salgının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Beyoğlu, “İlgili kurumların başarılı çalışmaları ve halkımızın duyarlılık göstermesi sonucu kentimizde vaka sayısı iyi bir seviyeye geldi. Hükümetimiz de bundan dolayı normalleşme programı kapsamına aldı. Ancak mavi listede yer almamız tehlikenin tamamıyla bertaraf edildiği anlamına gelmez. Aksine eski acı tabloya dönmemek için çok daha dikkatli ve titiz davranmak gibi bir sorumluluğumuz var. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, hiçbir şekilde gevşeklik göstermeyelim” dedi.