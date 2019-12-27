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Başkan Beyoğlu, “Milletimiz kendisi gibi olanı seviyor”

Diyarbakır’ın, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazı sonrasında Diyarbakır sebze ve meyve haline ziyaret gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazı sonrasında Diyarbakır sebze ve meyve haline ziyaret gerçekleştirdi.


Diyarbakır'ın, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazı sonrası ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla görüştü. Başkan Beyoğlu, esnafla sıcak diyaloğlar yaşayarak sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretebilmek için istişarelerde bulundu. Başkan Beyoğlu, vatandaşların kendisi gibi olanı, kendisine geleni ve kendisine hizmetkar olanı bağrına bastığını aktardı. Beyoğlu, “Milletimizin emaneti olan bu makamda oturarak zaman geçirmeye değil, milletimizin beklediği hizmetleri kazandırmaya geldik. Görev süresinin geride kalan 9 ayında vatandaşlarla çok iyi bir bağ kurduk, milletimizin engin bir yüreği var. Kendisi gibi olanı, kendisine geleni ve kendisine hizmetkar olanı bağrına basıyor. Günün büyük bir bölümünde milletimizle iç içeyiz. Bu işi aşkla yapıyoruz, bu yüzden yorulmuyoruz. Sebze ve meyve hali esnafımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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