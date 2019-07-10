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Başkan Beyoğlu minik hafızların misafiri oldu

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Proje Fen Lisesi’nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Proje Fen Lisesi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Proje Fen Lisesi'nde örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi almaya başlayan beşinci sınıf öğrencileri için aileleri tarafından her gün düzenlenen sabah kahvaltısına misafir oldu. 120 öğrencinin aileleriyle beraber katıldığı okuldaki etkinlikte Başkan Hüseyin Beyoğlu, ailelerden ve çocuklardan yakın ilgi gördü. Hafızlık eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu, kahvaltıdan sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Kahvaltı etkinliğine aynı zamanda Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı olan Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Proje Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Yağmur ve okul müdürü Ömer Yıldırım da katıldı.


Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayacak olan öğrencilere tablet bilgisayar hediye edeceklerini dile getirerek geleceğin hafızlarının motivasyonunu artıran Başkan Beyoğlu, "Çok önemli bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Bu kutlu yolculuğa çıkan çocuklarımızı, ailelerini, okul yönetimini ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Milletimizin geleceği, toplumumuzun yarınları inşallah bu yavrularımıza emanet olacak" dedi.

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