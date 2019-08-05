İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Beyoğlu Özhaseki'den Bağlar için destek istedi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye yapılacak hizmetler için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye yapılacak hizmetler için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile görüşen Başkan Beyoğlu, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek yapılacak hizmetler için destek talep etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşme için Başkan Beyoğlu, “Bağlar için çok verimli görüşme ve istişareler gerçekleştirdik. İnşallah güzel hizmetlerle sonuçlanacak. Durmak yok, daha yüksek motivasyon ve aşkla Bağlar'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.