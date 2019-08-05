Başkan Beyoğlu Özhaseki'den Bağlar için destek istedi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye yapılacak hizmetler için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile görüşen Başkan Beyoğlu, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek yapılacak hizmetler için destek talep etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşme için Başkan Beyoğlu, “Bağlar için çok verimli görüşme ve istişareler gerçekleştirdik. İnşallah güzel hizmetlerle sonuçlanacak. Durmak yok, daha yüksek motivasyon ve aşkla Bağlar'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.