Başkan Beyoğlu talimat verdi, mağdur aileye destek sağlanacak

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu talimat verdi, mağdur olan Ümey ailesine destek sağlanacak.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son iki yılda onarım yaptığı ve eşya desteği sağladığı aile sayısı 30'u geçerken, Mevlana Halit Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri sırasında yürek burkan bir ailenin dram tablosuyla karşılaştı. Gündelikçi olarak ailenin geçimini sağlamaya çalışan baba, eşi ve çocukları elektrik tesisatı ve beyaz eşya olmayan tek gözlü evde yaşama tutunmaya çalışıyor. Ümey ailesini ziyaret ederek acı tabloyu kendi gözleriyle gören Başkan Beyoğlu, elektrik tesisatının yapılması ve aileye beyaz eşya desteği sağlanması için çalışma başlattı. Beyoğlu'nun takdir toplayan davranışı aile tarafından sevinçle karşılandı.

"Sosyal belediyecilik alanında fark meydana getirdik "

Aileye ayrıca ayni ve nakdi destek sağlayan Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aile mensuplarının dualarını aldı. Eşi Dürdane Beyoğlu'nun da katıldığı ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Beyoğlu, "Son iki yılda ortaya koyduğumuz sosyal belediyecilik ile milletimizin yanında olduk. Buna tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.