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Başkan Beyoğlu: "Tehditler bizi yıldıramaz"

Terör örgütü PKK, Bağlar Belediyesine ait zabıta servis aracının yakılmasına ilişkin hain saldırıyı üstlendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tehditlerin kendilerini yıldırmayacağını söyledi.


Terör örgütü PKK'ya yakın bir haber sitesinde yer alan açıklamada hain saldırının örgütün şehir yapılanması tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye araçlarına yönelik saldırılar ile halka yapılan hizmetlerin doğrudan hedef alındığını belirterek hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden yola devam edeceklerini ifade etti. Başkan Beyoğlu, “Saldırıyı lanetleyerek bize destek olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür saldırılar ile gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koyanlar bizi asla yıldıramaz. Her yerde hizmete devam edeceğiz. Devletimizin ilgili birimleri gereğini yapacaklardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hizmet yolunda milletimizle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

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