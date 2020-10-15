Başkan Beyoğlu: "Vatandaşı önceleyen belediyecilik yapıyoruz"

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaynartepe Mahallesinde yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak olan kentsel dönüşümün vatandaşların taleplerine göre şekillendirileceğini söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede kentsel dönüşümün müteahhitlerle değil doğrudan devlet eliyle yapılacağını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bölgeye gelen heyetlerin sahada çok ciddi çalışmalar yaparak vatandaşlar ve muhtarlarla görüştüğünü belirten Beyoğlu, “Burayı başka yerlerle kıyaslamak doğru değildir. Burada yerinde dönüşüm uygulanacak. Çıkmak istemeyen hiçbir vatandaş çıkarılmayacak. Devletin imkanlarıyla modern bir şehir inşa edilerek kalmak isteyen vatandaşlara teslim edilecek. Devlet burada kazanç elde etmeyecek. Rant olması söz konusu değildir. Çünkü devlet vatandaşı çıkarıp burada yapacağı yapıları satma yoluna gitmeyecek. Ama kalmak istemeyene de ya ev ya da parası verilecek. Vatandaşımızı önceleyen belediyecilik yapıyoruz. Kaynartepe ilk etap olacak. Temmuzda ilk kazma vurularak 2 yıl içinde tamamlanması amaçlanıyor. Bu sürede vatandaşların mağdur olmaması adına tüm tedbirler alınıyor. Ben bir buçuk yıldır o sokaklardayım, evlerdeyim. Vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var. Proje hakkında bilgi vermek ve görüşmeler yapmak üzere gelecek hafta belediyemiz bünyesinde irtibat bürosu hizmet vermeye başlayacak. Tek bir vatandaşımızın mağdur edilmeyeceği modern ve ferah bir şehir yapısı inşa edilecek” dedi.

"İlçenin çehresini değiştirmeye başladık"

Halkının kendilerinden önceki dönemlerde hizmetten mahrum bırakıldığını kaydeden Başkan Beyoğlu, bir buçuk yılda 125 bin ton asfaltlama ve kırsalda da 80 kilometreden fazla yol yaparak ilçenin çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Beyoğlu, “Eski Bağlar bölgemizde zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen 250'den fazla metruk yapıyı yıktık. Allah korusun olası bir depremde yerle bir olacak yapılar bir hayli fazla. Ruhsatsız yapıların oranı çok yüksek. 50 yıllık geçmişi olan Bağlar, bundan önce gerçekten de kaderine terk edilmiş. Devletimiz her şeyi düşünerek ve hesaplayarak bu projeyi hayata geçiriyor. Bunca yılın ihmalini bir buçuk yıl gibi kısa zamanda gidermek elbette mümkün olmaz. Ama biz yine de çok şeyi başardık. Kendi üretimimiz olan 125 bin ton asfalt ile bizde önce hizmete hasret kalan cadde ve sokakları güzelleştirdik, kırsal yerleşim yerlerine 80 kilometreden fazla yeni yol kazandırdık. Sosyal hadiselerin çok olduğu bir ilçeyiz. Bu paralelde 200 binden fazla insanımızla temas kurarak projeler ve imkanlar dahilinde ilçe tarihinin en büyük desteğini sağladık. Ben burada siyasetçi kimliğimi değil, 7'den 77'ye kadar her vatandaşa hizmet etmeye gayret etmekle yükümlü olan belediye başkanı kimliğimi kullanıyorum” diye konuştu.