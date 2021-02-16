İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Beyoğlu, yapımına başlanan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 92 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 92 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.


Başkan Beyoğlu, incelemede bulunduğu Millet Bahçesi etrafında bulunan vatandaşlara proje ile ilgili bilgi verdi. Projenin toplumun tüm kesimleri düşünülerek hazırlandığını belirten Beyoğlu, “Proje, çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlı vatandaşlarımıza kadar herkes düşünülerek hazırlandı. Cumhurbaşkanımız Millet Bahçeleri Projeleriyle bizzat ilgileniyor. Bağlar'ımızın dokusuna uygun olarak hazırlanan projede devasa bir cami de var. Bunun yanında çok farklı sosyal donatılar içeriyor” dedi.


Projenin içeriği hakkında bilgi alan vatandaşlar, Millet Bahçesinin ilçeye renk katacağını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.