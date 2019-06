Başkan Beyoğlu: "Yaşlılarımız milli ve manevi değerlerimizdir"

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halk ziyaretlerini sürdürüyor.

Yerel seçimlerde AK Parti'den Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Beyoğlu, sorunları yerinde görebilmek için halk ziyaretlerine devam ediyor. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Beyoğlu ziyaretleri esnasında yaşlılara özel ilgi gösteriyor. Bütün yaşlılarla bire bir ilgilenen ve onların sorunlarının takipçisi olacağını belirten Başkan Beyoğlu, “Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Yaşlılarımız milli ve manevi değerlerimizdir. Onlar örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Şunu çok açık bir şekilde bilmeliyiz ki, onlar bizim için bir yük değil, saadet kaynağıdır. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı bilmeliyiz” dedi.