Başkan Beyoğlu'na esnaftan yoğun ilgi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği Yeniköy Mahallesi'ndeki esnafın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Vatandaşları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Beyoğlu, çay davetlerini geri çevirmeyerek ir süre sohbet etti. Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili olarak da taleplerini dile getirdi. Vatandaşları dikkatle dinleyen Başkan Beyoğlu, imkanlar dahilinde herkese ve her yere hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydetti. Beyoğlu, “Biz sizlere hizmet etmek için buradayız. Bu makamların sahibi sizlersiniz, bizler sizlerin hizmetkarıyız. Kapımız ve imkanlarımız sonuna kadar açık. Hem hizmet hem gönül belediyeciliği yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin desteğiyle Bağlar'ımızı yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” dedi.