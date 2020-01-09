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Başkan Beyoğlu'ndan ADEM ziyareti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Aile Destek Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette Kur’an-ı Kerim dersi alan çocuklarla yakından ilgilenerek kısa süreliğine ders verdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Aile Destek Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette Kur'an-ı Kerim dersi alan çocuklarla yakından ilgilenerek kısa süreliğine ders verdi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, toplumun değişik kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Hemen her gün farklı mahalle ve sokaklarda ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Beyoğlu, bu kez bir Aile Destek Merkezine çıkarma yaptı. 7. Aile Destek Merkezini ziyaret eden Beyoğlu, burada farklı alanlarda eğitim alan çocuklarla buluşarak merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Başkan Beyoğlu, Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenerek kısa bir ders verdi.


Çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek yüzlerini güldüren Başkan Beyoğlu, “Aile Destek Merkezleri yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi eğitimle yetişmesinde önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Çocuklarımızın bu heyecanı bizi çok mutlu ediyor, gelecek için umutlandırıyor. Aile eğitimine özel önem veren sayın cumhurbaşkanımız bu konuda cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim hamlesini başlatmıştır. Bize düşen bunun gereklerini yerine getirmektir” dedi.

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