Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : “Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz"

'sı düzenlenen "Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın huzur ve güvenin merkezi olduğuna dikkat çekerek ulusal gazete ve televizyonlarda görev yapan gazetecilerden bölgenin güzelliklerini dile getirmelerini istedi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Beyoğlu, Diyarbakır'ın huzurlu, güvenilir, bereketli bir şehir olduğunu vurguladı. Beyoğlu, “Sizlerin teşrifleriyle Diyarbakır'ımız inşallah daha güzel yerlerde olacak. Sizlerin güçlü kalemleri ve anlatımlarıyla kendimizle ilgili güzellikleri okuduğumuzda, izlediğimizde bizler daha mutlu olacağız. Misafirperverliğini en güzel şekilde hissettirmesini bilen kadirşinas bir halkımız var. Siz kıymetli değerlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, cemiyetin çalışmalarına sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Beyoğlu'na plaket takdim etti.