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Başkan Beyoğlu'ndan Eryılmaz'a Ziyaret

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Konuğunu kapıda karşılayan Eryılmaz, Büyükşehir Belediyesi ile Bağlar Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.


Yapılan ziyaretten dolayı Eryılmaz konuğuna teşekkür etti. Beyoğlu ise Eryılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.

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