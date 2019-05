Başkan Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf gezilerini sürdürüyor.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Beyoğlu ilçenin sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Halkla bir araya gelerek sorunların üstesinden gelineceğini her platformda dile getiren Başkan Beyoğlu vatandaşları ve esnafı hemen her gün ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Her gün bir başka bölgede ziyaretlerini sürdüren Başkan Beyoğlu bugün Sento Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Beyoğlu'nu karşılarında gören Sento Caddesi esnafı mutluluklarını dile getirerek Başkan Beyoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Esnafın sorunlarını tek tek dinleyip not alan Başkan Beyoğlu esnaftan gördüğü ilgiden de memnun kaldığını söyledi. Esnafın taleplerinin bir an önce gerçekleşmesi gerektiği talimatını veren Başkan Beyoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarını dinleyip onlara çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Bugün Sento Caddesi esnafımızın misafiri olduk. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sorunlarını dinledik, isteklerini ve taleplerini aldık. Bağlar'a dair olan talep ve istekleri ilgili Gittiğimiz her yerde bu destek isteğini görüyoruz. Esnafımızla kısmet olursa bir toplantı yapacağız sorunları ve dilekleri masaya yatıracağız. Her zaman esnafımızın yanında olacağız esnafımız için her şeyin en güzelini yapmaya hazırız. Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz esnaf kardeşlerimize destek vermeye, sorunlarını çözmeye hazırız. Sadece seçimlerden önce değil, seçimlerden sonra inşallah göreve geldiğimiz günden bu yana esnaflarımızı ziyaret ederek de esnaf kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse bağlar esnaflarımızın rahatı huzuru için elimizden geleni yapmaya çalışacağız esnaflarımızı seviyoruz her zaman desteğimiz esnaflarımıza olacaktır” dedi.

“Bayramdan sonra devrim niteliğinde hizmetler olacak”

Bağlar için canla başla mücadele etmeye devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Beyoğlu, “Gönüllere gireceğiz derdimiz makam derdi olamayacaktır hizmet derdi olacaktır. Makamda oturmak hiçbir zaman fayda getirmeyecektir. Bayramdan sonra devrim niteliğinde hizmetlerimiz olacaktır. Esnafımızın sorunlarını masaya yatıracağız. Bizlere Bağlar ilçemizde ilgi gösteren dolayı tüm esnafımıza sonsuz teşekkür ederiz. Kapımız herkese devamlı açıktır. Tüm halkımıza şeffaf olacağız. Hizmeti vatandaşlarımızın esnaflarımızın ayağına götüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Beyoğlu'ndan kaldırım sorununu çözmelerini talep eden esnaflardan Hasan Önder, “Başkanımızın ziyareti bizleri sevindirdi ve çok memnun kaldık. Kendisinin başımızın üzerinde yeri var. Esnaf olarak tek sorunumuz bu kaldırımlar ve kaldırım işgalleridir. Bunu bizler için çözerseniz bizleri çok mutlu edersiniz ve bizler için yeterlidir. Allah işlerinizi daim etsin, yıllardır makama gelenler esnafla ilgili sorunlara çözüm getirmemişler ancak bizim size güvenimiz tamdır” şeklinde konuştu.

Ziyaret esnasında yoldan geçen vatandaşlar da Başkan Beyoğlu'nu tebrik etti.