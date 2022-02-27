Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye destek ziyareti

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede çeşitli nedenlerden dolayı mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ziyaretinde bulunarak, sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen yangında evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret ederek moral veren Başkan Beyoğlu, evin bakımını üstlenerek aynı zamanda nakdi destek sağlayacaklarını iletti. Aile sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Beyoğlu'na teşekkür etti. Beyoğlu, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek yaşlı vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Beyoğlu, ”Biz bunu siyasi bir saikle yapmıyoruz. İçinizden çıkan, sizden biri olma sorumluluğuyla yapıyoruz. Bir çocuğun başını okşamak, bir hastayı ziyaret etmek, bir ihtiyaç sahibinin derdine deva bulmak, bir yaşlı amca veya teyzemizin duasını almak. Bizim için her şeyden önemli olan bunlardır. Efendi olan millettir, sizlersiniz. Bizler sizden yetki almış hizmetkarlarız” dedi.