Başkan Beyoğlu'ndan kırsal mahalleye müjde üstüne müjde

Diyarbakır'ın kırsal Batı Karakoç Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, talep edilen hizmetlerin bir hafta içerisinde eksiksiz olarak yerine getirileceği sözü verdi. Beyoğlu, mahallenin gençlerine sentetik yüzeyli futbol sahası sözü de vererek tesisin çalışmalarına birkaç gün içerisinde başlanacağını kaydetti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaret ettiği kırsal mahallede verdiği müjdelerle vatandaşların yüreğine su serpti. Batı Karakoç Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine geldiği mahallede büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Beyoğlu, Kaya ailesine misafir olarak burada vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek önemli açıklamalarda bulundu. ''Bizim anlayışımızda vaatlerde bulunmak yok, hemen gereğini yaparak vatandaşımızı zaman kaybetmeden layık olduğu hizmete ulaştırmak var'' diyen Başkan Beyoğlu, mahallenin yolunun asfalt malzemeleri döşenerek kullanışlı hale getirileceğini, ayrıca olası sel ve su baskınlarına karşı menfez köprü ve beton boru çalışmaları yapılacağını açıkladı.

''Hizmetler tamamlandıktan sonra tekrar geleceğiz''

Mahallenin altyapı ve üstyapı sorunlarının bir hafta içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Beyoğlu, ''Millete hizmet sevdasıyla bizler için rol model olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını sizlere getirerek, sizlerin emirlerini dinlemeye geldik. Sizi dinledikten sonra gereğini hemen yerine getirmeye başladık. Belediye ekiplerine hemen talimatı verdim. Bir hafta içerisinde tüm talepleriniz yerine getirilecek. Daha sonra bizzat buraya gelerek sizlerle beraber yapılan hizmeti inceleyip memnuniyetinizi ölçeceğiz. Sizleri Allah rızası için seviyoruz ve hizmet etmek için kendimizi mecbur hissediyoruz'' diye konuştu.

Çocuklara oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü

Mahalledeki gençlere sentetik zeminli futbol sahası sözü de vererek en kısa zamanda bunu kazandıracaklarını açıklayan Beyoğlu'nun sözleri mahalle sakinleri arasında sevinçle karşılandı. Gençlere spor malzemesi de vereceklerini anlatan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte çocuklara oyuncak hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada çocuklarla resim çeken Beyoğlu, gösterdikleri ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.