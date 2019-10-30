İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Beyoğlu'ndan Koçlardan'a ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti’nin Diyarbakır’daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Beyoğlu, ziyaret sırasında Koçlardan'a belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Siyasete ve davaya uzun yıllar hizmet etmiş olan isimlerin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Onların bilgi ve birikimleri bizim için çok değerli. Onlardan istifade etmek isteriz. Bugün de böylesine bir değeri ziyaret ederek bilgisinden ve tecrübesinden istifade ettik” diye konuştu.


Nezir Koçlardan ise yaptığı anlamlı ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek yapılan çalışmaları ve projeleri beğeni ile takip ettiğini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.