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Başkan Beyoğlu'ndan Körhat Mahallesi'ne çıkarma

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Körhat Mahallesi’nde esnafla bir araya gelerek Tek ailesine misafir oldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Körhat Mahallesi'nde esnafla bir araya gelerek Tek ailesine misafir oldu.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geleneksel hale getirdiği esnaf ve aile ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Beyoğlu'nun adresi bu kez ilçenin eski Bağlar olarak bilinen bölgesinde yer alan Körhat Mahallesi oldu. Esnafı tek tek ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, vatandaşların kış öncesinde yerine getirilmesini istediği alt yapı hizmetlerinin tamamlanması için ilgili birimlerden pratik çözüm üretmelerini istedi. Mahalle sakinlerinin sıcak ilgi gösterdiği Başkan Beyoğlu, daha sonra eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Tek ailesine misafir oldu.



“Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz”


Başkan Beyoğlu, aynı mahallede yaşayan başka ailelere de anlık ziyaretler gerçekleştirerek sohbet etti. Başkan Beyoğlu, "Göreve başlarken dediğimiz gibi bu makamların sahibi millettir ve biz de vatandaşlarımızın hizmetkarı olmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Milletimizin emaneti olan bir görevi ifa ediyoruz. Gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği diyoruz. Bu doğrultuda milletimizin her ferdine ve tüm kesimlere ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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