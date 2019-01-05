İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çelik kitap dağıtım törenine katıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bulunan Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık kitapları dağıtım töreni düzenlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık kitapları dağıtım töreni düzenlendi.


Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Lice Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan kitap dağıtım törenine katıldı. Kaymakam Çelik, ilçe halk kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya gelerek, öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Kaymakam Çelik törende yaptığı konuşmada öğrencilerin üniversiteye giden yolda hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Kaymakam Çelik, “Öğrencilerin hedefledikleri üniversiteyi veya bölümü kazanmak için birçok şeye ihtiyaçları var. Bunlar hedef, kararlılık, emek, istikrar ve azim. İlçede eğitimin daha üst düzeye yükseltilmesi için büyük çaba gösteriyor ve öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri için tüm gayretlerimize devam edeceğiz" dedi.


Lice Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, daha sonra Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.