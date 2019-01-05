Başkan Çelik kitap dağıtım törenine katıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık kitapları dağıtım töreni düzenlendi.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Lice Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan kitap dağıtım törenine katıldı. Kaymakam Çelik, ilçe halk kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya gelerek, öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Kaymakam Çelik törende yaptığı konuşmada öğrencilerin üniversiteye giden yolda hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Kaymakam Çelik, “Öğrencilerin hedefledikleri üniversiteyi veya bölümü kazanmak için birçok şeye ihtiyaçları var. Bunlar hedef, kararlılık, emek, istikrar ve azim. İlçede eğitimin daha üst düzeye yükseltilmesi için büyük çaba gösteriyor ve öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri için tüm gayretlerimize devam edeceğiz" dedi.

Lice Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, daha sonra Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.